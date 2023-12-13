المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو خطير.. ولا يمكن أن يستمر فى قيادة الحكومة

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطير للغاية، ولا يمكن أن يستمر في قيادة الحكومة الإسرائيلية؛ ذلك حسب ما أفادت به "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، عن أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقدت الثقة في النظامين الأمني والاقتصادي، مؤكدًا أن حكومة نتنياهو فقدت ثقة غالبية الإسرائيليين والعالم بعد شهرين من الحرب على غزة، وأن الوقت حان لاستبدال نتنياهو، وأنه سيكون هناك دعم على نطاق واسع لتشكيل حكومة وحدة بقيادة حزب الليكود اليميني.