الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير فلسطين لـ"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يحاول استحضار المبرر الدينى لإبادة الفلسطينيين

سفير فلسطين لدى العراق
سفير فلسطين لدى العراق

قال سفير فلسطين لدى العراق، أحمد الرويضي، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منذ 7 أكتوبر الماضي، يحاول استحضار أمور تاريخية وفرضها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه استحضر من التوراة ما يعطيه الحق في إبادة الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه.

وأضاف الرويضي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أكثر من 50 حاخامًا يهوديًا وقعوا على وثيقة تؤكد حقهم في محو الشعب الفلسطيني من الوجود، مؤكدًا أن هذا مجتمع يميني متطرف متعطش للقتل، لذلك نشاهد الحقد الأعمى يمارس الآن ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية كافة.

وأوضح  سفير فلسطين لدى العراق، أنه لا يوجد إنسان فلسطيني إلا ومستهدف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليس كما تحاول بعض وسائل الإعلام تسليط الضوء وكأن فصيلًا سياسيًا فقط مستهدفًا، بل كل فلسطيني مستهدف، كل الشعب الفلسطيني الآن تحت النار ويراد إبادته ويراد إنهاء إقامة أي دولة فلسطينية في المستقبل، حتى الشعب الفلسطيني وجوده على هذه الأرض بات مستهدفًا في ظل ما كان يجري في خلال السنوات العشر الأخيرة.

القاهرة الإخبارية نتنياهو 7 أكتوبر التوارة إبادة الشعب الفلسطيني مجتمع يميني متطرف الأراضي الفلسطينية دولة فلسطينية

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