الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"طعام العشاء" يحيل عاملًا لمحكمة الجنايات فى القاهرة

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق بمصر القديمة الجزئية إحالة عامل لمحكمة الجنايات في اتهامه بإشعال النيران فى زوجته، للخلاف على طعام العشاء.

واعترف المتهم خلال أقواله فى التحقيقات بأنه على خلافات دائمة مع زوجته ومقيم بمنطقة الزهراء، وأنه ترك منزل الزوجية عدة مرات وانفصل عنها، ثم عاد إليها مرة أخرى.

ولفت إلى أنه يوم الواقعة وعند عودته إلى منزله في وقت متأخر، أيقظ زوجته لإعداد الطعام، لكنها بمجرد تجهيزها وضعته أمامه وبدأت في الشجار معه وافتعال المشاكل، ونظرًا لضيقه من كثرة الشجار، أمسك زجاجة بها مادة حارقة "جاز" وألقاها في وجهها ثم أضرم النيران فيها وعلى صوت صراخها استيقظ أولادها الثلاثة واستعانوا بالجيران لنقلها للمستشفى وإسعافها، حيث ترقد حاليًا في حالة حرجة داخل غرفة العناية المركزة.

مصر القديمة عامل الجنايات اشعال النيران زوجته

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