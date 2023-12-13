الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحيل 3 متهمين بحيازة أسلحة نارية فى البساتين للمحاكمة

متهمون
متهمون

أحالت نيابة البساتين الجزئية، ثلاثة أشقاء، في اتهامهم بحيازة أسلحة نارية وبيضاء، دون تراخيص، إلى محكمة الجنايات.

وكانت النيابة قد أمرت بالتحفظ على المضبوطات وتحريزهها.

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 3 أشقاء وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص بالبساتين.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، وشقيقيه - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين، حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة القسم، وبحوزتهم بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها" وطلقات لذات العيار، فرد خرطوش، سلاح أبيض "سنجـــة".
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية والبيضاء دون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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