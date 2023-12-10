احتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية بحى البساتين

احتشد العشرات من المواطنين أمام اللجان الانتخابية بحي البساتين جنوب العاصمة.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، توافد الناخبين على اللجان والمقار الانتخابية في جميع المدارس بنطاق حى البساتين، وسط تواجد فرق العمل والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والأجهزة التنفيذية بحي البساتين.

وقام اللواء مجدى عبدالمتعال، رئيس حى البساتين، بجولة تفقدية لجميع المقار للوقوف على مدى جاهزية المقار وعددها (17) مدرسة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة لتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية لاستقبال المواطنين صباح اليوم بمدارس:

مدرسة نجيب محفوظ.

مدرسة حمزة عبدالمطلب.

مدرسة عمر بن العاص.

مدرسة منشية جبريل.

وجارى العمل والمتابعة بمختلف اللجان بالحي.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.