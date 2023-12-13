الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فيتو ضد الإنسانية.. كيف فضحت الحرب في غزة تناقض المواقف الأمريكية؟

مجلس الأمن
مجلس الأمن

فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، والذي تم إعاقته باستخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة.

وتواجه الولايات المتحدة انتقادات من السلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية، وغيرها من الزعماء والمنظمات العربية والعالمية، على أثر استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية حماس.

المادة 99.. خطوة نادرة لفرض التصويت

وعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا يوم الجمعة الماضية بعد أن قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بتفعيل المادة 99، وهي خطوة نادرة لفرض التصويت على الوضع الإنساني المتدهور في غزة، حيث نزح مليونا شخص. 

الفيتو الأمريكى الـ47.. "كارت" إسرائيل لقتل المزيد من المدنيين فى غزة (فيديو)

موظفو الأونروا يشعرون بـ"بخيبة أمل" بعد الفيتو الأمريكي ضد وقف اطلاق النار

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية، إن 17 ألف شخص قتلوا في الحملة الإسرائيلية للقضاء على الفصائل الفلسطينية بعد هجومها في 7 أكتوبر.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة وأيدته أكثر من 90 دولة عضو في اجتماع في مدينة نيويورك. 

ومقارنة بأصوات 13 من أعضاء المجلس لصالح القرار، كانت الولايات المتحدة هي صاحبة حق النقض الوحيد، وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت. 

وتقول " أطباء بلا حدود" إنَّه بالإضافة إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، فإن مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة يكرر مطالبة مجلس الأمن لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين في فلسطين وإسرائيل.

بينما تستمر القنابل في هطول الأمطار على المدنيين الفلسطينيين وتسبب دمارًا واسع النطاق، استخدمت الولايات المتحدة مرة أخرى قوتها لعرقلة محاولة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

ومن خلال استخدام حق النقض ضد هذا القرار، تقف الولايات المتحدة وحدها في الإدلاء بصوتها ضد الإنسانية.

تناقضات أمريكية  

ويتناقض حق النقض الأميركي بشكل حاد مع القيم التي تدعي أنها تتمسك بها، ومن خلال الاستمرار في توفير الغطاء الدبلوماسي للفظائع الجارية في غزة، تشير الولايات المتحدة إلى أن القانون الإنساني الدولي يمكن تطبيقه بشكل انتقائي، وأن حياة بعض الناس أقل أهمية من حياة الآخرين.

وواصلت إسرائيل مهاجمتها العشوائية للمدنيين والمنشآت المدنية، وفرض حصار يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي لجميع سكان غزة، وإجبارهم على النزوح الجماعي، وحرمانهم من الحصول على الرعاية الطبية الحيوية والمساعدات الإنسانية. 

وتواصل الولايات المتحدة تقديم الدعم السياسي والمالي لإسرائيل بينما تواصل عملياتها العسكرية بغض النظر عن الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين. 

ويقول المسؤولون الفلسطينيون لكي يتمكن العاملون في المجال الإنساني من الاستجابة للاحتياجات الهائلة، نحتاج إلى وقف إطلاق النار الآن.

مجلس الأمن الفيتو المادة 99 النقض الأميركي إسرائيل الولايات المتحدة غزة وزارة الصحة الفلسطينية الصحة الفلسطينية

مواد متعلقة

موظفو الأونروا يشعرون بـ"بخيبة أمل" بعد الفيتو الأمريكي ضد وقف اطلاق النار

الفيتو الأمريكى الـ47.. "كارت" إسرائيل لقتل المزيد من المدنيين فى غزة (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل| 37 شهيدًا.. الاحتلال الإسرائيلى يستهدف منزلًا فى دير البلح وتحليق مكثف لـ"الدرونز"

عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. إخلاء سبيل السائق المتهم فى حادث الفنان أشرف عبدالغفور

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

فى مواجهة فقدان المناعة الثقافية

جلال حمام

بين الخوف على مصر وحوار مستقبلها

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك