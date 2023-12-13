الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: حشود الانتخابات الرئاسية قطعت ألسنة المشككين فى إرادة المصريين

مدحت الكمار
مدحت الكمار

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن الإقبال التاريخي للمصريين والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، قطعت ألسنة المشككين في إرادة وعزيمة المصريين، وأخرست كل المنصات الخبيثة التي كانت تروج للمقاطعة.

وأعرب الكمار في تصريحات له اليوم، عن توجيه أسمى آيات الشكر للشعب المصري العظيم الذي أثبت معدنه الطيب، فهو لا يتأخر أبدًا في مساندة وطنه والوقوف بجواره في مختلف الظروف وخصوصًا الأوضاع الراهنة، كما وجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ولجموع القضاة الشرفاء، مشددًا: انتخابات مصر تجري تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما يعزز نزاهتها ومصداقيتها أمام العالم كله.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الاصطفاف أمام صناديق الاقتراع لاختيار رئيس مصر القادم، واستكمال مسيرة وطن ناضل على مدار سنوات عديدة من أجل أن يكون اسم مصر بين مصاف دول العالم، مشهد يزين التجربة الديمقراطية المصرية، قائلًا: اصطفاف المصريين في الانتخابات، كان بمثابة الصورة التي هزت العالم وأكدت له أن المصريين لديهم الرغبة في استمرار الأمن والأمان والاستقرار والانطلاق للجمهورية الجديدة.

واختتم النائب مدحت الكمار بالقول، إن الانتخابات الرئاسية 2024، عززت الوعي لدى المصريين والإقبال الهائل فيها مكسب للوطن بحق وكشفت عن معدنه الأصيل، مضيفًا: العرس الديمقراطي ظهر بما يليق بالدولة المصرية، وقيادتها الوطنية.

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