انفراجة.. 140 شاحنة مساعدات إنسانية تصل غزة عبر معبر رفح

قال مصطفى عبدالفتاح مراسل القاهرة الإخبارية، إن هناك زيادة في عدد الشاحنات التي وصلت للجانب الفلسطيني من معبر رفح، حيث وصلت بالفعل 140 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك 30 شاحنة أخرى تنتظر إجراءات دخولها، مؤكدًا أن هذا الرقم يمثل انفراجة، حيث لم يحدث خلال الأيام الماضية، وعلى مدار أسبوعين ماضيين أن دخل عبر معبر رفح أكثر من 100 شاحنة في اليوم الواحد.

وأردف: "انفراجة ملحوظة، ونحن بانتظار 30 شاحنة أخرى تدخل عبر معبر رفح، وهذا نتيجة الجهود المصرية من أجل زيادة إدخال المساعدات الإنسانية، والاتصالات المصرية مستمرة مع الأطراف المعنية ومع الأمم المتحدة الحريصة على زيادة المساعدات الإنسانية، وتتفق مع الرؤية المصرية على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".