الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير فلسطين لـ"القاهرة الإخبارية": نعيش حرب إبادة معلنة تستهدف القيم التاريخية والدينية

أحمد الرويضي سفير
أحمد الرويضي سفير فلسطين لدى العراق

قال سفير فلسطين لدى العراق، أحمد الرويضي، إنّ هناك حرب إبادة معلنة على الشعب الفلسطيني، وتستهدف كل مركبات الشعب الفلسطيني، حيث ارتقى أكثر من  20 ألف شهيد، إضافة إلي 50 ألف جريح و60% من غزة مدمرة، مشيرًا إلى أن الحال نفسه في مدن الضفة الغربية "جنين طولكرم ونابلس"، وأيضًا القدس المحتلة بشكل خاص.

وأضاف الرويضي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حرب الإبادة تستهدف القيم التاريخية والدينية لفلسطين التاريخية من خلال استهداف مقدساتها ورموزها التي تشكل تاريخ هذا البلد وجذوره العربية، والذي دائمًا ما نعطيه عنوان عريض أن الأرض تتكلم عربي في فلسطين".

وأوضح أن المشهد في فلسطين عربي، ولم يستطع الاحتلال منذ عام 1948 أن يغيير في طبيعة هذا المشهد الفلسطيني الذي ظلّ محافظًا على القيم التاريخية والدينية من أرض الرسالات فلسطين وتحديدًا القدس.

القاهرة الإخبارية الشعب الفلسطيني حرب إبادة الضفة الغربية غزة القيم التاريخية فلسطين الأرض تتكلم عربي أرض الرسالات

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