الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

على مدار يومين.. قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي براني بمطروح

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

تنظم مديرية الصحة بمطروح، اليوم وغدًا، قافلة طبية مجانية بمدينة براني غرب مطروح، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتتضمن القافلة الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

وقال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن القافلة تحت إشراف د.حجازي محمد، منسق القوافل العلاجية وتضم تخصصات عدة منها: (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء - التثقيف الصحى)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، إضافة لتقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بنطاق مطروح تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية وتوجيهات وزير الصحة والسكان.

مديرية الشئون الصحية بمطروح قافلة طبية مجانية صحة مطروح مدينة براني مطروح

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