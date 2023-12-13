الفصائل الفلسطينية: استهدفنا دبابات للاحتلال بقذائف الياسين في خان يونس

أعلنت فصائل فلسطينية، استهدافها دبابات للاحتلال بخان يونس بقذائف الياسين، وفقا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت فصائل فلسطينية، أعلنت صباح اليوم الأربعاء، عن استهداف 7 دبابات إسرائيلية شرق وشمال خان يونس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

واستهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في أحد الأبراج شمال النصيرات بغزة، كما قامت بقصف مقرات القيادة الميدانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، واستهدفت قوة إسرائيلية مكونة من 15 جنديًا بالقنابل اليدوية باتجاه مبنى وسط مخيم جباليا بقطاع غزة.