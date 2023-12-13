الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفصائل الفلسطينية: استهدفنا دبابات للاحتلال بقذائف الياسين في خان يونس

دبابات إسرائيلية
دبابات إسرائيلية

أعلنت فصائل فلسطينية، استهدافها دبابات للاحتلال بخان يونس بقذائف الياسين، وفقا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت فصائل فلسطينية، أعلنت صباح اليوم الأربعاء، عن استهداف 7 دبابات إسرائيلية شرق وشمال خان يونس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

واستهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في أحد الأبراج شمال النصيرات بغزة، كما قامت بقصف مقرات القيادة الميدانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، واستهدفت قوة إسرائيلية مكونة من 15 جنديًا بالقنابل اليدوية باتجاه مبنى وسط مخيم جباليا بقطاع غزة.

القاهرة الإخبارية قذائف الياسين دبابات للاحتلال خان يونس دبابات

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