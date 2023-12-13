مدير مستشفى جنين الحكومي: استشهاد 7 فلسطينيين إثر العدوان الإسرائيلي (فيديو)

قال الدكتور وسام بكر، مدير مستشفى جنين الحكومي، إنه تم استشهاد 7 فلسطينيين إثر العدوان الإسرائيلي على غزة، بينهم طفل عاق الاحتلال وصوله إلى المستشفى للعلاج.

قوات الاحتلال تعوق عمل سيارات الإسعاف

وأضاف بكر، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال تعوق عمل سيارات الإسعاف في جنين ومخيمها مما زاد الوضع الصحي سوءًا.

ونوه مدير مستشفى جنين الحكومي، بأن قوات الاحتلال تواصل فرض الحصار على المستشفى وتقتحم المدينة ومخيمها.