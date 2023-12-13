الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هانتر بايدن: لا شىء يؤكد أن والدى مشارك فى أعمالى وهذا لم يحدث على الإطلاق

جو بايدن هانتر بايدن
جو بايدن هانتر بايدن

قال نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن هانتر بايدن، اليوم الأربعاء، إنه لا شيء يؤكد أن والدي مشارك في أعمالي وهذا لم يحدث على الإطلاق، مؤكدًا: "والدي الرئيس ليست له علاقة مالية بشركاتي وأعمالي داخليًا وخارجيًا".  

وأضاف هانتر بايدن، أن كل المحاكمات الموجهة ضدي هدفها إحراج الرئيس بايدن، لافتًا إلى الاستجابة لأي أسئلة "مشروعة" من الكونجرس. 

 فيما أوضح هانتر بايدن، أن المحاكمات التي يتعرض لها مبنية على أكاذيب. 

توبيخ الجمهوريين 

ووبخ هانتر، نجل الرئيس جو بايدن، المحققين الجمهوريين وطالب بالإدلاء بشهادته علنًا يوم الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي أعطى فيه التحقيق الذي يقوده الحزب الجمهوري نجل الرئيس موعدًا نهائيًا للمثول أمام جلسة مغلقة.

وقال هانتر بايدن للصحفيين خارج مبنى الكابيتول: "على مدى ست سنوات، كنت هدفًا لآلة هجوم ترامب التي لا هوادة فيها وهي تصرخ أين هانتر؟ حسنًا، إليكم إجابتي، أنا هنا".

ودافع بايدن عن والده قائلًا: "دعوني أصرح بوضوح قدر الإمكان، لم يكن والدي مشاركًا ماليًا في عملي، ولا كمحامٍ ممارس، ولا كعضو في مجلس إدارة شركة بوريسما، ولا في شراكتي مع رجل الأعمال الصيني الخاص. ليس في استثماراتي في الداخل ولا في الخارج".

وأخبر محامو هانتر بايدن الجمهوريين في مجلس النواب في لجنتي الرقابة والقضاء أنه مستعد للإدلاء بشهادته بحلول الموعد النهائي في 13 ديسمبر - ولكن فقط إذا كان بإمكانه القيام بذلك علنًا. ويصر الجمهوريون في مجلس النواب على رغبتهم في التحدث معه خلف أبواب مغلقة أولًا.

كما ذكرت شبكة سي إن إن الثلاثاء أن هانتر بايدن كان في واشنطن العاصمة، لكن لم يكن من الواضح حتى دقائق قبل الإدلاء المقرر ما إذا كان نجل الرئيس سيحضر.

ويأتي الموعد النهائي للإيداع في نفس اليوم الذي من المتوقع أن يصوت فيه الجمهوريون في مجلس النواب على قرارهم لإضفاء الطابع الرسمي على التحقيق في عزل الرئيس جو بايدن.

أمريكا بايدن هانتر ​جو بايدن الرئيس الامريكي

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