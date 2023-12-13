ما هى الآية القرآنية التى ألقتها إسرائيل فى منشورات على خان يونس وما دلالتها؟

تستخدم إسرائيل أسلوب إلقاء المنشورات التحذيرية على سكان قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، للضغط على أهالي غزة للنزوح والهروب من القصف المستمر.

وعادة ما تحتوى تلك المنشورات الإسرائيلية على عبارات تحذيرية للسكان في غزة وهجومية على المقاومة وحركة حماس.

الاحتلال يستخدم آية قرآنية من سورة العنكبوت ويلقيها على أهالي خان يونس

وقبل أيام، استخدمت قوات الاحتلال عبارات جديدة في منشوراتها التي ألقتها على سكان خان يونس لحثهم على النزوح نحو الجنوب وإخلاء المدينة، إذ تضمنت المنشورات آية قرآنية من سورة العنكبوت.

وجاء في منشور الاحتلال الآية الكريمة عن الطوفان في زمن النبي نوح وهي: "فأخذهم الطوفان وهم ظالمون".

وهذه الآية أرسلت لسيدنا نوح بعد دعوته للناس أن اعبدوا الله على مدار ألف سنة إلا خمسين ولكن حمل من آمن معه في السفينة وجاء الطوفان ليغرق الظالمين.

واستغلت قوات الاحتلال كلمة الطوفان الموجودة في الآية الكريمة، لعملية طوفان الأقصى التي وقعت في السابع من أكتوبر الماضي.

أبولحية: اليمين المتطرف يحاول حرف مسار الحرب وكأنها حرب دينية

وفي هذا السياق، قال الدكتور جهاد أبولحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن استخدام الاحتلال الإسرائيلي آية من القرآن الكريم من سورة العنكبوت: "فأخذهم الطوفان وهم ظالمون"، مع وضع نجمة داود نهاية الآية هو تأكيد منهم على ممارستهم كل وسائل الإجرام بحق الشعب الفلسطيني والتي انهالت على المدنيين مثل الطوفان وذلك من شدة ما صاحب هذه الجرائم من ضرر بالغ في الأرواح والأماكن والطبيعة.

وأضاف أبولحية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اليمين المتطرف في حكومة الحرب الإسرائيلية يحاول حرف مسار الحرب وكأنها حرب دينية بين اليهود والمسلمين، فتارة يستخدمون شعارات تلمودية يهودية في خطاباتهم وتصريحاتهم، وتارة يستخدمون مثل هذه المنشورات من القرآن الكريم.