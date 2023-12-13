الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في قطاع غزة خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

كما أعلنت عن ارتقاء 18608 شهداء، وأكثر من 50 ألف جريح في قطاع غزة، علاوة على وصول 196 شهيدًا إلى مستشفيات غزة الساعات الماضية.

من جهته، قال محمد جرار، نائب رئيس بلدية جنين، إنّ قوات الاحتلال تمارس كل أشكال القمع وترتكب الانتهاكات بحق المدنيين، وأن ما يحدث في جنين هو عملية ممنهجة والاحتلال قصف أكثر من 15 منزلًا بالمدينة، بحسب تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأضاف نائب رئيس بلدية جنين، أن قوات الاحتلال تستهدف البنى التحتية في جنين بشكل مباشر، والقوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 100 فلسطيني في المدينة منذ الليلة الماضية.