الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في غزة خلال 24 ساعة

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في قطاع غزة خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

كما أعلنت عن ارتقاء 18608 شهداء، وأكثر من 50 ألف جريح في قطاع غزة، علاوة على وصول 196 شهيدًا إلى مستشفيات غزة الساعات الماضية.

من جهته، قال محمد جرار، نائب رئيس بلدية جنين، إنّ قوات الاحتلال تمارس كل أشكال القمع وترتكب الانتهاكات بحق المدنيين، وأن ما يحدث في جنين هو عملية ممنهجة والاحتلال قصف أكثر من 15 منزلًا بالمدينة، بحسب تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأضاف نائب رئيس بلدية جنين، أن قوات الاحتلال تستهدف البنى التحتية في جنين بشكل مباشر، والقوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 100 فلسطيني في المدينة منذ الليلة الماضية.

غزة قطاع غزة الاحتلال القاهرة الإخبارية الصحة الفلسطينية

مواد متعلقة

كاتب صحفى: أكثر من 10 مليارات دولار حجم الاستثمار المصرى داخل الدول الإفريقية

هل للحرب على غزة دور فى زيادة الإقبال للمشاركة فى انتخابات الرئاسة؟

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الكونغو الديمقراطية

"الإصلاح والنهضة": الانتخابات الرئاسية أكدت التفاف المصريين حول وطنهم

الفلسطينيون بين التهجير القسرى والطوعى.. وثائق تكشف مخططات إسرائيل

باحث بالمركز المصرى: 45% نسبة المشاركة فى منتصف اليوم الثانى من الانتخابات

كاتب صحفى: الانتخابات الرئاسية انتصار للدولة المصرية والرابح الحقيقى هو الوطن

حزب الريادة: مصر شهدت ملحمة وطنية فى المشاركة بانتخابات الرئاسة 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة زوج إيناس عبدالدايم لهذا السبب

عاجل.. إخلاء سبيل السائق المتهم فى حادث الفنان أشرف عبدالغفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

فى مواجهة فقدان المناعة الثقافية

جلال حمام

بين الخوف على مصر وحوار مستقبلها

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك