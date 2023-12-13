الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجامعة العربية تستنكر تقليص سويسرا لمُساهمتها في موازنة الأونروا

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

شدد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن الأونروا تقوم بدورٍ إنساني هائل في المرحلة الحالية في ظل الحملة الوحشية التي تشنها إسرائيل على سكان غزة المدنيين، مؤكدًا أن طاقم الأونروا يقوم بمهمة شجاعة ونبيلة ولأغراض إنسانية خالصة، وأن دعم هذه الوكالة اليوم يُمثل شريان حياة لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعتاشون على ما تقدمه من مساعدات وخدمات.

وفي هذا السياق، عبر المتحدث الرسمي عن الدهشة والاستنكار لتصويت البرلمان السويسري بحجب نحو 21 مليون دولار من المساعدات التي تقدمها سويسرا للوكالة الأممية، خاصة في ضوء الدور الرائد لهذا البلد في مجال القانون الدولي الإنساني، فضلًا عن كون سويسرا من أهم المساهمين في موازنة الأونروا.

وقال رشدي، إن ما يتعرض له سكان غزة من مأساة إنسانية يُحتم زيادة موازنة الأونروا ودعمها ماليًا وليس خصم ما يُقدم إليها، مناشدًا الدول كافة، الالتزام بدعم الوكالة الأممية التي يُمثل عملها فارقًا بين الحياة والموت لأغلبية الفلسطينيين في غزة، وآملًا في تراجع سويسرا عن هذا القرار.

جمال رشدي الدول العربية إسرائيل سكان غزة الفلسطينيين مساعدات البرلمان السويسري

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