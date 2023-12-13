"التموين" تطرح اللبن المعبأ بـ29 جنيهًا للتر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اللبن المعبأ بسعر 29 جنيهًا للتر وسعر 15.5 جنيه للعبوة 500 جرام، إضافة إلى طرح السلع الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

وكان افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" والذي تنظمه شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى خلال الفترة من 12 الي 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبرعاية وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة وذلك بمشاركة أكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة، الى جانب دعوة أكثر من 500 مشترى دولى.

ويشهد المعرض افتتاح 3 فعاليات مهمة أخرى تشمل معرض "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف فى دورته الرابعة إلى جانب معرض "فريش افريكا" المتخصص فى مجال الحاصلات الزراعية، بالإضافة الي معرض "تمور أفريكا" والمتخصص فى قطاع التمور والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى كشريك إستراتيجى.

كما يشهد مشاركة دولية متميزة بإجمالى 13 جناحًا دوليًا، فضلًا عن مشاركة دولة الكويت كضيف شرف المعرض لهذا العام.

ويشارك فى الفعاليات أيضًا العديد من المنظمات التنموية والتى ستتولى تنظيم مشاركة الشركات الناشئة والصغيرة والجمعيات الزراعية خاصة من صعيد مصر بالمعرض، ومن بينها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو، مشروع الابتكار الزراعى التابع للوكالة الألمانية للتنمية - جى أى زد، مشروع إيراس التابع للمعونة الأمريكية ومركز تحديث الصناعة ومبادرة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية للشركات الصغيرة ومبادرة ازدهار التابعة لغرفة الصناعات الغذائية ومشروع تريد التابع للمعونة الأمريكية.