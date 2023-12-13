الإمارات تقترب من استضافة معسكر منتخب مصر قبل أمم إفريقيا

اقتربت دولة الإمارات العربية المتحدة من استضافة معسكر منتخب مصر في بداية يناير للاستعداد للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 10 فبراير.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أن يبدأ المعسكر الأول للمنتخب يوم الثالث من يناير ويستمر حتى موعد السفر إلى كوت ديفوار لخوض أولى مباريات "الفراعنة" في بطولة الأمم أمام موزمبيق في يوم 14 من نفس الشهر.

ويتطلع الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى إقامة معسكر مغلق للفريق في الإمارات، على أن يتضمن المعسكر مباراة ودية تجرى المفاوضات حاليًا لتحديد الفرقة الأفريقية التي تأهلت لبطولة الأمم الأفريقية.

جهاز المنتخب يتجاهل قرار طارق حامد باعتزال اللعب الدولي

على جانب آخر، كشف مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر عن مفاجأة كبيرة، حيث أكد أن الجهاز الفني لم يتصل بلاعب وسط فريق ضمك السعودي، طارق حامد، لمناقشة قراره بالاعتزال اللعب الدولي وإقناعه بالتراجع عن هذا القرار.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني اعتبر قرار طارق حامد قرارًا شخصيًا له، ولن يتحدث معه لإقناعه بالعودة عن الاعتزال. وأوضح أن الجهاز الفني يرون أن هناك بدائل كثيرة في المنتخب قادرة على تعويض غياب طارق حامد بسبب اعتزاله اللعب الدولي.

من جهة أخرى، ينتظر جهاز منتخب مصر نتائج الأشعة التي أجراها لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، محمد النني، بعد تعرضه لإصابة في مباراة فريقه أمس أمام اندهوفن الهولندي في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا. وذلك لمعرفة المدة التي يحتاجها اللاعب للعودة والمشاركة في المباريات الرسمية مع فريقه، ولتحديد موقف اللاعب من المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

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