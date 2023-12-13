الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

اتحاد جدة السعودي
اتحاد جدة السعودي

مواجهة مرتقبة سيخوضها الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، عندما يواجه نظيره اتحاد جدة السعودي، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

مباراة الأهلي واتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية

ويطمح الأهلي، لتخطى اتحاد جدة السعودي «المضيف»، من أجل بلوغ الدور نصف النهائي لمونديال الأندية، ومواجهة فلومينينسي البرازيلي، في سعيه لتكرار إنجاز 2006، و2020 و2021، عندما حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية للبطولة.

أما عميد الأندية السعودية، فيأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل عبور عقبة بطل إفريقيا، والوصول لنصف النهائي.

وسيعول الأهلي، على جهود وقدرات نجومه، في مقدمتهم محمود عبدالمنعم «كهربا»، وحسين الشحات، والجنوب إفريقي بيرسي تاو، إلى جانب ثلاثي الوسط مروان عطية وإمام عاشور، والمالي أليو ديانج.

أما الاتحاد السعودي، فيمتلك كتيبة مدججة بالنجوم، في مقدمتهم الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه نجولو كانتي، والمغربي عبدالرزاق حمدلله، والمدافع المصري أحمد حجازي، والبرتغالي جوتا، إلى جانب البرازيلي رومارينيو، وإيجور كورنادو، ومارسيلو جروهي.

وكان اتحاد جدة، قد استهل مشواره في البطولة، بفوز مستحق على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثية نظيفة، في المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية، والتي جمعتهما يوم أمس الثلاثاء.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة

ستقام مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي، في الثامنة من مساء بعد غدٍ الجمعة، والتي ستجمعهما على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة

ستقوم شبكة قنوات «إس إس سي» السعودية المشفرة، بنقل مباراة الأهلي والاتحاد السعودي، في الدور ربع النهائي للبطولة.

 تعد شبكة «إس إس سي» صاحبة حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

ضمت قائمة فريق الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية، 23 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول - كريم الدبيس

الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - كريم فؤاد

الهجوم: أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - بيرسي تاو

ويغيب عن القائمة كل من محمود متولي وأحمد عبد القادر وصلاح محسن وكريم وليد ومحمد الضاوي كريستو

قائمة الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية

تضم قائمة اتحاد جدة كل من 

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي، عبدالله المعيوف، أسامة المرمش

خط الدفاع: أحمد حجازي، سويلم المنهالي، عمر هوساوي، سلطان الفرحان، زكريا هوساوي، أحمد بامسعود، مهند الشنقيطي، حسن كادش

خط الوسط: فيصل الغامدي، مروان الصحفي، عبدالرحمن العبود، مدالله العليان، أحمد بامسعود، صالح العمري، فابينهو، نغولو كانتي

وفي الهجوم: البرازيلي رومارينهو، إيجور كورنادو، البرتغالي جوتا، عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما

واستبعد الجهاز الفني للاتحاد، بقيادة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدافع لويس فيليبي بسبب الإصابة، ليعوضه باللاعب الشاب سويلم المنهالي.

الاهلى اتحاد جدة السعودي اتحاد جدة الاتحاد السعودي فلومينينسي البرازيلي وكلاند سيتي النيوزيلندي

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