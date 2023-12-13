كأس العالم للأندية| 15 دقيقة لوسائل الإعلام في مران الأهلي الأخير غداً

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي فتح المران الأخير قبل مواجهة اتحاد جدة السعودي غدًا الخميس وسيكون متاحا لوسائل الإعلام المختلفة لمدة ١٥ دقيقة وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير في السادسة مساء غد الخميس بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت مصر؛ استعدادا لمواجهة اتحاد جدة يوم الجمعة المقبل على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وبعد المران يتوجه لاعبو الأهلي إلى ملعب الجوهرة لمدة 30 دقيقة خاصة أنه يستضيف مواجهة اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

وقت إضافي في لقاء الأهلي واتحاد جدة حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل

مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية ووفد «فيفا» أخطروا مسئولي الأهلي بأن مباراة الفريق يوم الجمعة أمام اتحاد جدة ستشهد وقتا إضافيا حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين.

وشهد الاجتماع التحضيري للأهلي قبل خوض مباراته الأولى بكأس العالم للأندية 2023م الحديث عن كافة الامور التنظيمية والإدارية الخاصة بالبطولة والملاعب التي تستضيف المباريات وملاعب التدريب والانتقالات وفندق الإقامة والمحاذير الطبية وتوقيت الإحماء ووصول الفريق لملعب المباراة، وكذلك كل الأمور المتعلقة بدور كل فرد في البعثة خلال أحداث المباراة وبعدها حتى العودة لفندق الإقامة.

كما حرص مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية ووفد «فيفا» على عقد اجتماع تحضيري مع بعثة الأهلي في فندق الإقامة بجدة.

وحضر الاجتماع من بعثة الأهلي كل من حنان الزيني، منسق البعثة ومدير التراخيص واللوائح، وخالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، وجمال جبر، مدير الإعلام، واللواء علاء صلاح، المنسق الأمني، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، ووائل محمد إداري الفريق، وأحمد الطوخي مسئول التسويق، ومن الوفد الإعلامي عبدالحميد جلال ومحمد سلطان.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.