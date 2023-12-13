آخر المستجدات بكنيسة الروم الأرثوذكس في إفريقيا

قال الانبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إن مطرانية كينشاسا، التابعة لبطريركية الإسكندرية في إفريقيا، أحيت عيد القديس جيراسيموس كاتب الترانيم وضع المتروبوليت ثيودوسيوس مطران كينشاسا أساس كنيسة جديدة على اسم القديس في مدينة كيجي بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

حضر الاحتفال

بوضع أساس الكنيسة الجديدة الأرشمندريت الأب جيراسيموس بيليسي، وراعي رعية كيجي الأب رافائيل كيندالو، والشماس الأب تيموثاوس مانيكا.

كما حضر كل من عمدة المدينة وعمدة المنطقة، بالإضافة إلى العديد من المؤمنين الأوائل للرعية المؤسسة حديثًا.

قطعة الأرض التي ستقام عليها الكنيسة اشترت جمعية " دياكونيا التبشيرية التطوعية "، التي مقرها في سالونيك، ويترأسها السيد كيرياكيس فراغوس والذي شارك في حملة إعلامية وتعبئة لجمع المبلغ المطلوب لبناء الكنيسة.

وذلك حتى يتم بناء الكنيسة الدائمة، تم إنشاء كوخ مؤقتًا على قطعة الأرض والذي سيتم استخدامه كنيسة مؤقتة.

نقل المتروبوليت ثيودوسيوس للجميع المحبة الأبوية لغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودوروس الثاني

بعد ذلك أشار نيافته إلى حياة القديس جيراسيموس الرائعة وموهبة كتابة الترنيمة التي حباه الله بها، والزيارات الإلهية والسماوية التي تلقاها بعد كتابة كل متوالية. فيما أكد للحاضرين أنه يتوسل إلى الله من خلال أجل أن يدبر الأشخاص الذين سيدعمون بناء كنيسة القديس، يدعو كل محب لقديس للمشاركة في هذا العمل المبارك.

وقال المطران ايضا انه كما في كل عام بإبراشية تنزانيا قبل عيد الميلاد، على مدار السنوات الـ 19 الماضية لترأس المتروبوليت ديمتريوس، تجري معمودية جماعية على يد نيافته ببركة صاحب الغبطة بابا وبطريرك افسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس الثاني.

في هذا العام تم عماد 182 شخصًا من مختلف الأعمار من المستنرين حديثًا في شرق تنزانيا - إبراشية إيرينيوبولي - بيد المتروبوليت ديمتريوس في كنيسة القديسَيّن أرسينيوس وبايسيوس وهذه الكنيسة هي أول كنيسة في العالم بنيت تكريما للقديس بايسيوس، بواسطة المتروبوليت ديمتريوس في عام 2005.

كانت فرحة المعمدين حديثًا من أصحاب الديانتا الأخرى وغيرهم مؤثرة حقًا، مع وجوه مشرقة بالنعمة والأدب احتفالًا بدخولهم الأسرة الأرثوذكسية للكنيسة الواحدة المقدسة والجامعة والرسولية.