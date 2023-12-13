الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تغيير «الخُف».. أشهر عادات الروم الأرثوذكس في عيد القديس اسبيريدون

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس، بعيد القديس اسبيريدون، وقال الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إن القديس اسبيريدون جسده الذي لم يتحلل محفوظ في الكنيسة التي على اسمه بجزيرة كورفو في اليونان.

تغيير خف القديس

في كل عام يقوم الكهنة بتغيير الخُف الموضوع في قدمي رفاة القديس اسبيريدون بسبب تآكلها، لأنه كما هو معروف عنه أنه يتنقل سيرًا مما يؤدي إلى تآكل الخُفَيّن. وأما الخُفَيّن المتآكلين فيتم تقطيعهما وتوزيعهما على المؤمنين كل عام.

من جهة اخرى، ترأس بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودورس الثاني القداس الإلهي في كنيسة القديس نيقولاوس بحي كامب سيزار، بمشاركة المتروبوايت بندلايمون مطران نفكراتوس وسكرتير عام المجمع المقدس، والمتروبوليت وجرمانوس مطران دامياتا ورئيس دير القديس سافا بالإسكندرية.

الجدير بالذكر أن قداسة البابا ثيودروس الثاني اسمه في مولده الاصلي نيقولا.

حضر القداس الإلهي القنصل العام لليونان في الإسكندرية السيد/ يوانيس بيرجاكيس، وضابط اتصال البحرية اليونانية مع السلطة المصرية الكابتن بحرية السيد/ كونستانتينوس فاروكسيس.

في ختام القداس الإلهي، بالتنسيق مع الكابتن فاروكسيس، أقام غبطة البابا البطريرك قداساً تذكارياً على أرواح طاقم المدمرة "أدرياس". والجدير بالذكر أن هذه السفينة في 1943 أصابها لغم تسبب في مقتل 21 وإصابة 30 بحارًا . وعلى الرغم من أن نصفها تدمر لكن قبطانها إيوانيس تومباس تمكن من الوصول بها إلى ميناء الإسكندرية في عيد القديس نيقولاوس يوم 6 ديسمبر، وفور وصولها إلى الميناء نزل القبطان مع ضباطه وبحارته وتوجهوا إلى كنيسة القديس نيقولاوس للصلاة.

في نهاية القداس الإلهي، استقبل البابا ثيودوروس الوفد الرسمي اليوناني وجميع المصلين في القاعة الملحقة بالكنيسة.

 

 

 

 

 

الروم الارثوذكس أبرشية الروم الأرثوذكس أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس

مواد متعلقة

في عيد العجائبي.. الكنيسة المارونية: "صراعنا ليس مع أصحاب اللحم والدم"

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى كاهن دير الإخوة الأصاغر

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى القديس اباهور الراهب

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بحلول عيد سبيريدون الصانع

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بحلول أسبوع زمن المجيء

مطران الفيوم يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

الأنبا إيلاريون يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة النقيب (صور)

أسقف أسوان يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية في "التجارية المتقدمة" (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

في مواجهة فقدان المناعة الثقافية

جلال حمام

بين الخوف على مصر وحوار مستقبلها

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك