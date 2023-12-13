حملة مواطن: الانتخابات الرئاسية كانت ملحمة وطنية بقوة الشعب المصرى

قال محمد فاروق، منسق عام حملة مواطن لدعم مصر، إننا نرفع القبعة للشعب المصري بجميع طوائفه، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية كانت ملحمة وطنية بقوة الشعب المصري الذي نزل لاختيار وطنه وبلده.

وأضاف فاروق، خلال لقائه عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية عرس مصري من ذوي الإعاقة والمرأة والشباب والرجال، معتبرًا أن مشهد الانتخابات رسالة دولية أن الشعب المصري خلف الدولة بقوة.

مصر قوية وهذا ليس شعارًا

وأكد منسق عام حملة مواطن لدعم مصر، أن مصر قوية وهذا ليس شعارًا، منوهًا بأن بعض المغرضين يتساءلون عن سبب اهتمام مصر بالتسليح، معقبًا: "القيادة السياسية لديها استقراء للمشهد وما يحاك للعالم واستباقية حدث، ومصر كانت سباقة في تأمين وطنها".

ووجه منسق عام حملة مواطن لدعم مصر، الشكر للرئيس السيسي، قائلًا: "هذا الرجل تعب كتير واستلم مصر أرضا محروقة، واهتم بتنفيذ المشروعات وتسليح الجيش المصري".