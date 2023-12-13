الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في عيد القديس إسبيريدون.. تعرف على تاريخ كنيسته الشهيرة بأسيوط (صور)

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس، بعيد القديس إسبيريدون، وعلى خلفية الاحتفالات، نشر الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، صور كنيسة القديس سبيريدون في مدينة أسيوط بجنوب مصر.

No photo description available.

تاريخ الكنيسة

وعلق المطران على الصور قائلا: هذه الكنيسة كانت تنتمي لروم أرثوذكس الإسكندرية، كما هو واضح من اللوحة المعلقة على باب الكنيسة.

No photo description available.

 ثم أعطيت إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لعدم وجود رعية أرثوذكسية في بلدة أسيوط بعد الهجرة التي تمت في حقبة جمال عبد الناصر لأصحاب رؤوس الأموال وملاك الأراضي بسبب التأميمات لصالح الدولة. 

No photo description available.

وكذلك بسبب الهجرة الداخلية من جنوب مصر إلى شمالها حيث فرص العمل أكثر.

وأعيد تسميتها باسم القديس أبو مقار (القديس مكاريوس الكبير). وقد رفعت الأيقونات الأصلية للكنيسة من على حامل الأيقونات (الأيقونستاس)  واستبدلت بأخرى. 

No photo description available.

ترتيب أيقونات الأيقونستاس غريب عن التقليد الكنسي حيث يوجد بجانب أيقونة العذراء مريم المسيح القائم من الأموات بدلا من أيقونة صاحب الكنيسة "أبو مقار". وبجانب أيقونة المسيح يوجد اأيقونة المسيح المصلوب بدلا من أيقونة القديس يوحنا المعمدان. 

وكان قد قضى البابا ثيؤدوروس الثاني، مؤخرا رحلة رعوية في دولة بوروندي وأعرب البابا ثيودروس عن سعادته بالزيارة الثانية التي يقوم بها إلى بوروندي بعد انتخابه. وكانت الزيارة التبشيرية السابقة قد تمت في عام 2013، خلال حفل تنصيب الأسقف إينوسنتيوس.

No photo description available.

تجدر الإشارة إلى أن أبرشية بوروندي ورواندا المقدسة تأسست بموجب الطومس البطريركي والمجمعي في 6 أكتوبر 2009 ، فيما يصادف هذا العام مرور خمس سنوات على ترقيتها إلى متروبوليتية مقدسة في 26 نوفمبر 2018.

No photo description available.

شكر المتروبوليت إينوسنتيوس، باسم جميع الإكليروس والعلمانيين الحاضرين صاحب الغبطة على محبته الأبوية التي تحيط بإبراشية بوروندي ورواندا الإرسالية وتمنى له إقامة سعيدة.

No photo description available.
أبرشية الروم الأرثوذكس الروم الارثوذكس البابا ثيودورس بطريرك الروم الأرثوذكس الانبا نيقولا متحدث كنيسة الروم الارثوذكس البابا والبطريرك ثيودوروس الثاني بطريرك الروم الارثوذكس

مواد متعلقة

في عيد العجائبي.. الكنيسة المارونية: "صراعنا ليس مع أصحاب اللحم والدم"

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى كاهن دير الإخوة الأصاغر

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى القديس اباهور الراهب

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بحلول عيد سبيريدون الصانع

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بحلول أسبوع زمن المجيء

مطران الفيوم يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

الأنبا إيلاريون يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة النقيب (صور)

أسقف أسوان يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية في "التجارية المتقدمة" (صور)

الأكثر قراءة

"وول ستريت جورنال" تكشف عن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال فى غزة

لصوص الأراضى والمساعدات.. «الدستور» تكشف مواقع إسرائيلية وهمية لسرقة تبرعات ضحايا غزة

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

أحمد حلمى يرثى شقيقه: "تبدلت أسامينا ولكن بقى العمر"

"الغضب" يلاحق جنود الاحتلال بعد فيديوهاتهم على منصات التواصل

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة أبرز صفات أنثى برج القوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك