أجمل عيون فى السينما المصرية.. محطات فى حياة زبيدة ثروت (فيديو)

عرضت قناة dmc، اليوم، تقريرًا يرصد محطات في حياة الفنانة الجميلة زبيدة ثروت.

محطات في حياة الفنانة زبيدة ثروت:

ممثلة مصرية ولدت في 14 يونيو 1940 في محافظة الإسكندرية.

تخرجت في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

فازت في "مسابقة أجمل مراهقة" التي نظمتها مجلة الجيل ونشرت صورتها على مساحة كبيرة فلفتت أنظار المخرجين والمنتجين.

كان أول فيلم سينمائي لها هو "دليلة" عام 1956 وظهرت فيه لبضع دقائق مع شادية وعبدالحليم حافظ.

أطلق عليها بعض النقاد لقب "ملكة الرومانسية" بعد عرض فيلم "يوم من عمري" مع عبدالحليم حافظ.

قدمت مجموعة كبيرة من الأفلام منها "إني اتهم" و"نساء في حياتي" و"الملاك الصغير" و"بنت 17" و"شمس لا تغيب".

آخر عمل شاركت فيه كان مسرحية "عائلة سعيدة جدًا" مع الفنان أمين الهنيدي والمنتصر بالله، وقررت الاعتزال أواخر السبعينيات.

توفيت في 13 ديسمبر 2016 عن عمر ناهز الـ76.