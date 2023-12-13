الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الإصلاح والنهضة: اصطفاف المصريين في الانتخابات سيكتب بأحرف من نور في التاريخ

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

أعرب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن بالغ امتنانه وتقديره لكافة القائمين على العملية الانتخابية في انتخابات الرئاسة وفي مقدمتهم الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة أجهزة الدولة المعنية بخروج ذلك المشهد المشرف في الداخل والخارج، واصفًا ما حدث بـ "الملحمة المصرية الوطنية" التي سيقف عندها التاريخ المصري كثيرًا.

وأضاف عبد العزيز بأن 12 ديسمبر 2023 سيكتب في التاريخ باعتباره يومًا عظيمًا من أيام الأمة المصرية، وأن ما بعد ذلك التاريخ سيكون مختلفًا عما كان قبله، مؤكدًا بأن اصطفاف المصريين والنسبة التاريخية التي ذهبت إلى صناديق الاقتراع ستكتب بأحرف من نور بأنها سطرت في التاريخ المصري الحديث صفحة مشرقة من الالتحام الوطني.

الأداء المشرف للمجتمع المدني

وأشاد عبد العزيز بكل عناصر العملية الانتخابية بدء من الأداء المشرف للمجتمع المدني بأطرافه المختلفة وكذلك للأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية مرورًا بالإعلام الذي لعب دورًا تاريخيًا وحياديًا بين كافة المرشحين بالإضافة إلى حملات المرشحين الأربعة والتي ضربت أروع الأمثلة في التنافس الحر الشريف على كسب تأييد المواطنين دون تجاوزات انتخابية أو تعديات على الحريات والحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين أو مسئولي حملاتهم، انتهاء بالبطل الحقيقي لتلك الملحمة وهو "المواطن المصري".

حدث تاريخي 

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الخاسر الوحيد من ذلك المشهد المشرف هم من راهنوا على فشل المشهد أو سعوا إلى إفشاله حيث وصفهم بأنهم "خارج التاريخ" و"منفصلون عن الواقع" وغير مدركين لحقيقة الشعب المصري ومعدنه الذي يظهر في الشدة، داعيًا جموع المواطنين المصريين للاحتفال بذلك العرس الديمقراطي والفخر بالمشاركة فيه كحدث تاريخي في تاريخ مصر الحديث.

حزب الإصلاح والنهضة الإصلاح والنهضة هشام عبد العزيز العملية الانتخابية الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: مبادرة "صوتك لمصر" تعكس روحًا وطنية ومسئولية تاريخية

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: انتخابات المصريين بالخارج كانت بروفة مهمة خاصة

الأكثر قراءة

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

شركة سعودية تفوز بتشغيل حقول النفط المتقادمة في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك