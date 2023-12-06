رئيس حزب الإصلاح والنهضة: مبادرة "صوتك لمصر" تعكس روحًا وطنية ومسئولية تاريخية

أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بمبادرة "صوتك لمصر" التي أطلقتها مؤسسة الدستور لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، واصفًا المبادرة بأنها تعكس روحًا وطنية ومسؤولية تاريخية، نحو الوطن في ذلك الظرف الدقيق الذي تمر به مصر.

وأضاف عبدالعزيز، أن الإعلام دائمًا هو رأس الحربة في التوعية المجتمعية وأن عليه دور رئيسي في دعم مشاركة الموطنين في الشأن العام والانتخابات بشكل خاص، وكذلك في تحسين الصورة الذهنية لدى المواطن تجاه الممارسة السياسية والانتخابية.

وأشار هشام إلى أن مثل تلك المبادرات لابد من انتشارها في كل مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، سواء التنموية أو الثقافية أو النقابات والهيئات المختلفة من أجل حث المواطنين على الانخراط في الشأن العام، وبناء الوطن كشريك أساسي في الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب على أتم الاستعداد على التعاون والمشاركة في كل الفعاليات والمبادرات التي تحث على المشاركة في الانتخابات لما يوليه الحزب من اهتمام بدعم المشاركة الفعالة في كل الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسه لأن الحزب يؤمن دائمًا بأن المشاركة المستمرة هي التي تنضج التجربة الديمقراطية على كل الأصعدة والمستويات.