الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: مبادرة "صوتك لمصر" تعكس روحًا وطنية ومسئولية تاريخية

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بمبادرة "صوتك لمصر" التي أطلقتها مؤسسة الدستور لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، واصفًا المبادرة بأنها تعكس روحًا وطنية ومسؤولية تاريخية، نحو الوطن في ذلك الظرف الدقيق الذي تمر به مصر. 

وأضاف عبدالعزيز، أن الإعلام دائمًا هو رأس الحربة في التوعية المجتمعية وأن عليه دور رئيسي في دعم مشاركة الموطنين في الشأن العام والانتخابات بشكل خاص، وكذلك في تحسين الصورة الذهنية لدى المواطن تجاه الممارسة السياسية والانتخابية. 

وأشار هشام إلى أن مثل تلك المبادرات لابد من انتشارها في كل مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، سواء التنموية أو الثقافية أو النقابات والهيئات المختلفة من أجل حث المواطنين على الانخراط في الشأن العام، وبناء الوطن كشريك أساسي في الجمهورية الجديدة. 

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب على أتم الاستعداد على التعاون والمشاركة في كل الفعاليات والمبادرات التي تحث على المشاركة في الانتخابات لما يوليه الحزب من اهتمام بدعم المشاركة الفعالة في كل الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسه لأن الحزب يؤمن دائمًا بأن المشاركة المستمرة هي التي تنضج التجربة الديمقراطية على كل الأصعدة والمستويات.

الإصلاح والنهضة صوتك لمصر الانتخابات الرئاسية مسئولية تاريخية الممارسة السياسية المجتمع المدنى الجمهورية الجديدة مؤسسة الدستور

مواد متعلقة

حزب "المؤتمر": مشاركتنا فى الانتخابات الرئاسية رد الجميل للرئيس السيسى

حزب الجيل يحذر من تصريحات سمير غطاس المغلوطة: "به سوء نية"

رضا صقر: تصريحات سمير غطاس مع عمرو أديب محاولة انتقاص من سيادة مصر

رئيس حزب الإصلاح والنهضة لـ"الدستور": تصريحات سمير غطاس عن عودة المصريين من غزة أكاذيب

الأكثر قراءة

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. التايمز تكشف دور "بلاك ووتر" في خطة إغراق أنفاق غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

د. منى حلمى

اختناق

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية