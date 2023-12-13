الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية استهدفت قوة إسرائيلية في حي الشجاعية

قوة إسرائيلية
قوة إسرائيلية

قالت ولاء السلامين مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، إن الفصائل الفلسطينية استهدفت قوة إسرائيلية في حي الشجاعية، ردًا على اقتحامه مخيم جنين وتدمير البنية التحتية للمدينة.

وكشفت صحف فلسطينية، اليوم، استشهاد صحفي بقصف إسرائيلي على غزة، ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 87، منذ بدء العدوان، 7 أكتوبر الماضي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر طبية في غزة، بأن أكثر من 40 شهيدًا بينهم 10 أطفال وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، خلال الـ24 الماضية.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلًا في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 5 من المحتجزين في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة أصيبوا برصاص الاحتلال، بعد إخلاء سبيل عدد منهم، ودفعهم للعودة إلى المستشفى، فيما لا تزال تحتجز جميع الذكور من الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر المستشفى بالدبابات والقناصة، لليوم الخامس على التوالي، وتطلق النار والقذائف داخلها، وتمنع التحرك.

الفصائل الفلسطينية حي الشجاعية البنية التحتية مخيم جنين جنين

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