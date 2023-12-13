أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام فلسطيني أنباء عن انفجار كبير يهز مدينة جنين ومخيمها، منذ قليل.

وكان أطلع رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، كاترين ياكوبسدوتير، رئيسة وزراء أيسلندا، على جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، حسب وكالة "وفا".

كما وضع "المالكي" رئيسة وزراء أيسلندا، خلال اللقاء، الذي عقد على هامش فعاليات إحياء الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المنعقد في جنيف، في صورة ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون العزّل في قطاع غزة، وجريمة الإبادة الجماعية، وحربها الانتقامية ضد الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن إسرائيل تستغل الصمت الدولي، وحق النقض "الفيتو" الأمريكي، لاستكمال مشروعها الاستعماري في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

كما أطلعها على جهود اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة المملكة العربية السعودية، في حث الدول على العمل لوقف إطلاق النار، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومنع التهجير القسري له خارج القطاع المحاصر، علاوة على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.