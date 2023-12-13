الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

2918 مخالفة تموينية لمخابز ومحال عامة بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

شنَّت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

واطلع اللواء أحمد راشد، على جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر والتي أسفرت عن تحرير ٢٩١٨ مخالفة تموينية لبدالين تموينيين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وتابع محافظ الجيزة، الجهود في مجال المخابز التي أسفرت عن تحرير ٢١٩٢ محضرًا شمل ٧٢٣ محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٤٩٣ مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٢٠٣ مخالفات توقف وغلق و٢٠٦ مخالفات تصرف ومراجعة رصيد و٤٩ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و٨  مخالفات لعدم وجود ميزان و٥١٠ مخالفات لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون.

690 محضر مخالفة 

وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد ٦٩٠ محضر مخالفة شملت ١٩٠ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و٤ مخالفات للبيع بأزيد من السعر الرسمي و٥٧ مخالفة لعدم وجود ترخيص و٢٨٩ عدم وجود شهادة و٨٩ مخالفة لتجار تموينيين.

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ٣٦ محضرا ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار. 

كما تمكنت الحملات من ضبط حوالي ١٠٢ طن دقيق بلدي مدعم بحوزة مخالفين و١٣١٧ علبة سجائر ومعسل بقصد الاحتكار والتلاعب بالأسعار و١٣ طنا و٦٩٤ كجم  سكر تمويني و٦٩٥ طن سكر تصرف في الكميات المقررة و٦٧٠ بطاقة تموينية بقصد استغلال الدعم و١٧١١ لتر زيت طعام مجهول المصدر. 

وأكد محافظ الجيزة، استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء؛ للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كل صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

احتكار سلع قضايا تموينية إغلاق محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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