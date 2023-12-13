الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس العالم للأندية| وقت إضافى بلقاء الأهلى واتحاد جدة حال انتهاء المباراة بالتعادل

وفد الأهلي مع اللجنة
وفد الأهلي مع اللجنة

 أخطر مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية ووفد «فيفا»، مسئولي  الأهلي، بأن مباراة الفريق يوم الجمعة أمام اتحاد جدة ستشهد وقتا إضافيا حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين.

وشهد الاجتماع التحضيري للأهلي قبل خوض مباراته الأولى بكأس العالم للأندية 2023م الحديث عن كل الأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بالبطولة والملاعب التي تستضيف المباريات وملاعب التدريب والانتقالات وفندق الإقامة والمحاذير الطبية وتوقيت الإحماء ووصول الفريق ملعب المباراة، وكذلك كل الأمور المتعلقة بدور كل فرد في البعثة خلال أحداث المباراة وبعدها حتى العودة لفندق الإقامة.

ويلتقي الأهلي، اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، التي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

كأس العالم للأندية| لاعبو الأهلي يخضعون لجلسة تصوير 

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني، لجلسة تصوير بمعرفة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الثاني فيجدة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية - الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

بعثة الاهلى كولر خالد بيبو اتحاد جدة السعودي مونديال الاندية

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