الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مشاهد اصطفاف المصريين بالانتخابات الرئاسية صفعة على وجه أعداء الوطن

النائب محمود منصور
النائب محمود منصور

قال النائب محمود منصور، إن مشاهد اصطفاف المصريين أمام اللجان ومشاركتهم بكثافة في اختيار رئيس الجمهورية، صفعة قوية على وجه أعداء الوطن، ورسالة للعالم بوعي الشعب المصري بالفترة الحرجة التي تمر بها المنطقة وتتطلب تكاتف الجميع.

txt

وكيل أول النواب يكشف عن 5 حقائق فى الانتخابات الرئاسية

وأكد "منصور"، في تصريحات صحفية له، أن المصريين دائما على قدر كبير من المسئولية الوطنية، والوقوف صفا واحدا خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.

txt

أكرم القصاص: حضور كبير للشباب.. والمجتمع الأهلي لعب دور مهم في الانتخابات الرئاسية


وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المصريين على مدار التاريخ أبهروا العالم كله من خلال مساندتهم ودعمهم الكاملين لمؤسسات الدولة للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.

رسالة المصريين للعالم ستؤكد أن مصر دولة عظيمة وتمارس فيها الديمقراطية فى أروع صورها

وتابع النائب محمود منصور، أن رسالة المصريين للعالم ستؤكد أن مصر دولة عظيمة وتمارس فيها الديمقراطية فى أروع صورها وبلد يسعى للاستقرار والنهوض اقتصاديا والكل يقف صفًا واحدًا لخدمة الوطن والمجتمع المصرى.

 انتخابات الرئاسة 2024

وقد أجريت الانتخابات الرئاسية في الفترة بين 10 و12 ديسمبر الجاري وتنافس فيها ٤ مرشحين وهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري والمهندس فريد زهران رئيس حزب المصري الديمُقراطي الاجتماعي، والدكتور عبدالسند يمامة.

وحددت الهيئة الوطنية ضمن الجدول الزمني اليوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة كذلك يوم 14 ديسمبر لتلقى  الطعون في قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر، للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري، لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، قد وجهت الشكر للمواطنين في مختلف المحافظات الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

كما وجه المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر لكافة القائمين على العملية الانتخابية من قضاة والجهات الأمنية وكل المشاركين في الانتخابات الرئاسية.

النائب محمود منصور مجلس النواب الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات المشاركة الكثيفة من الناخبين

مواد متعلقة

برلمانية: الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالًا تاريخيًا على مدار أيامها الثلاثة

برلمانية: المصريون ضربوا أروع الأمثلة لمشاركتهم الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

النائب هاني العسال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد أهمية المشاركة الإيجابية

"حماة الوطن": مشاركة 45% في الانتخابات الرئاسية يؤكد إعلاء المصريين لقيمة المواطنة والمشاركة

"برلمانية الشعب الجمهورى": مشاركة المصريين بكثافة فى الانتخابات كشفت وعيهم بحجم التحديات

النائب الأول لـ"حماة الوطن": المصريين يعرفون قيمة الوطن ويلبون النداء

"الأعلى للقبائل العربية": تصويت 45% من الناخبين تأكيد على نضج المواطن المصري سياسيًا

حماة الوطن: زيادة نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تؤكد حالة الاصطفاف الوطنى

الأكثر قراءة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

شركة سعودية تفوز بتشغيل حقول النفط المتقادمة في مصر

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك