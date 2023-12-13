برلمانى: مشاهد اصطفاف المصريين بالانتخابات الرئاسية صفعة على وجه أعداء الوطن

قال النائب محمود منصور، إن مشاهد اصطفاف المصريين أمام اللجان ومشاركتهم بكثافة في اختيار رئيس الجمهورية، صفعة قوية على وجه أعداء الوطن، ورسالة للعالم بوعي الشعب المصري بالفترة الحرجة التي تمر بها المنطقة وتتطلب تكاتف الجميع.

وأكد "منصور"، في تصريحات صحفية له، أن المصريين دائما على قدر كبير من المسئولية الوطنية، والوقوف صفا واحدا خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.



وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المصريين على مدار التاريخ أبهروا العالم كله من خلال مساندتهم ودعمهم الكاملين لمؤسسات الدولة للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.

رسالة المصريين للعالم ستؤكد أن مصر دولة عظيمة وتمارس فيها الديمقراطية فى أروع صورها

وتابع النائب محمود منصور، أن رسالة المصريين للعالم ستؤكد أن مصر دولة عظيمة وتمارس فيها الديمقراطية فى أروع صورها وبلد يسعى للاستقرار والنهوض اقتصاديا والكل يقف صفًا واحدًا لخدمة الوطن والمجتمع المصرى.

انتخابات الرئاسة 2024

وقد أجريت الانتخابات الرئاسية في الفترة بين 10 و12 ديسمبر الجاري وتنافس فيها ٤ مرشحين وهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري والمهندس فريد زهران رئيس حزب المصري الديمُقراطي الاجتماعي، والدكتور عبدالسند يمامة.

وحددت الهيئة الوطنية ضمن الجدول الزمني اليوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة كذلك يوم 14 ديسمبر لتلقى الطعون في قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر، للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري، لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، قد وجهت الشكر للمواطنين في مختلف المحافظات الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

كما وجه المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر لكافة القائمين على العملية الانتخابية من قضاة والجهات الأمنية وكل المشاركين في الانتخابات الرئاسية.