الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أكرم القصاص: حضور كبير للشباب.. والمجتمع الأهلى لعب دورًا مهمًا فى الانتخابات الرئاسية

أكرم القصاص
أكرم القصاص

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص إن مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 من اللحظات الأولى للحظات الأخيرة، محترم للغاية، فكان الحضور كبيرًا للغاية.

وأكد القصاص خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن" اليوم الأربعاء، أن دور المجتمع الأهلي كان ملحوظًا، حيث لعب التحالف الوطني للعمل الأهلي دورًا كبيرًا، مثل حياة كريمة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد أن الأحزاب نفسها ظهرت بشكل مشرف في مشهد الانتخابات الرئاسية 2024، ويرجع ذلك لوجود 3 مرشحين من الأحزاب.

وأشاد بدور الشباب في المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث كان هناك حضور كبير جدًا للشباب والمجتمع الأهلي لعب دورًا مهمًا في الانتخابات الرئاسية.

ولفت إلى أن مصر لديها الآن شرعية كبيرة تجعلها قادرة على مواجهة أي تحديات قادمة، موضحًا أن حرب غزة كانت كاشفة عن حجم التحديات التي واجهتها الدولة المصرية خلال العشر سنوات، وتهديد الأمن القومي.

أكرم القصاص الانتخابات الرئاسية 2024 المجتمع الأهلي الشباب الانتخابات الرئاسية

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