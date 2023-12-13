أحمد الخطيب: مصر تعيش بيئة سياسية صحية بعد اختفاء التيار الدينى

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب إن دور الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024 كان كبيرًا جدًا، نظرًا لوجود 3 مرشحين رئاسيين حزبيين من أحزاب كبيرة تضم معارضين ثقالًا، أمام مرشح مستقل وهو عبدالفتاح السيسي.

وأكد الخطيب خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن" اليوم الأربعاء، أن دور الأحزاب في مصر كان رشيدًا وعاقلًا، وهذا تمت رؤيته في عدم الاستقطاب السياسي وعدم الخروقات من جميع الأحزاب المشاركة ولا من الهيئة التنفيذية للمرشح الرابع، فلم يكن هناك تنابذ سياسي ولا خصومة سياسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضح أن المعروف عن الحياة السياسية في كل دول العالم هو بعض الخروقات، لكن هذا لم يتم رؤيته في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث كان هناك احترام ومنافسة شريفة، وكان العمل الحزبي في الانتخابات رشيدًا، وقد يرجع ذلك أيضًا إلى أن التيار الذي كان يؤجج الصراعات في المشهد السياسي لم يعد موجودًا، وهو "التيار الديني"، حيث تعيش مصر الآن في بيئة سياسية صحية بعد اختفاء التيار الديني.