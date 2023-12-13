أحمد الخطيب: الجهاز الإدارى للدولة لم يتورط فى الانحياز لأحد المرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب إن من الأشياء المهمة في عملية الانتخابات الرئاسية 2024، أن من أدار العملية الانتخابية "كل الجهات".

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف الخطيب خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن" اليوم الأربعاء: "كانت الدولة المصرية لديها عنوان واحد بس وهو "انزل وروح"، ولم يقل له أحد يذهب وينتخب من، لكن المطالبة كانت بضرورة الانتخاب أيًا كان الصوت لمن، على الرغم من أن إحدى الجهات الـ4 هو رئيس الجهاز التنفيذي، وهو الرئيس السيسي بكونه الرئيس التنفيذي للحكومة المصرية".

ولفت إلى أنه في عرف العالم كله أن الأجهزة الحكومية تنحاز للمرشح صاحب سلطة الجهاز التنفيذي، لكن الجهاز الإداري الذي أشرف على العملية التنفيذية للتصويت في الانتخابات، لم يتورط في مشهد واحد للانحياز لأحد المرشحين في انتخابات الرئاسة، مؤكدًا أنه أمر لم يحدث من قبل، حيث طوال الوقت نرى تورط الأجهزة الحكومية في دعم المرشح الذي يكون رئيس الدولة.