الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الخطيب: لفظ "المفاجأة" كان العنوان الأبرز في الانتخابات الرئاسية 2024

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد الخطيب

علق الكاتب الصحفي، أحمد الخطيب، على مشهد الانتخابات الرئاسية 2024، قائلًا: “أي شخص يتابع المشهد الانتخابي ويتحدث أن المشهد لم يحدث فيه مفاجأة، فهو يقول كلام غير منضبط”.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف الخطيب خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن" اليوم الأربعاء، أن المشهد الانتخابي للانتخابات الرئاسية 2024، فاجئ الجميع، وأولهم مديروا العملية الانتخابية، الذين تعاملوا مع الأمر باحتراف شديد جدا يُحسب لهم، معقبا: التحية الكبيرة هنا لمن داورا العملية الانتخابية.

ولفت إلى أن الشعب له مصلحة أن يُدار أمنه واستقراره ويتنزل ليشارك في الانتخابات، 
أما مدير العملية الانتخابية، فهو من مصلحته أن ينجح الأمر كله، مؤكدا أن هذه الانتخابات نجحت بشكل كبير من خلال نسب المشاركة التي فاقت التوقعات، وأيضا عدم حدوث أية مشكلة على مدار الـ 3 أيام المقررة للانتخابات الرئاسية.

وتابع: خضنا 5 انتخابات رئاسية من قبل، منذ عام 2005 وحتى الآن، وشاهدنا في الانتخابات السابقة مشكلات كبيرة، منها القتل عام 2005 و2012، وانضبت الأمر قليلا عام 2014 و2018، لكن عام 2024 كانت الانتخابات الرئاسية غاية في الاحترام، لذلك فلفظ "المفاجأة" كان العنوان الأبرز في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024 أحمد الخطيب العملية الانتخابية الانتخابات الانتخابات الرئاسية

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