السجيني يشيد بدور "الوطنية للانتخابات" منذ الإعلان عن الانتخابات الرئاسية

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية الانتخابات الرئاسية 2024، والتي شهدت إقبالا كثيفا منذ بداية الاقتراع قبل يومين.

ولفت النائب أحمد السجيني، خلال لقائه على قناة "أون" اليوم الثلاثاء، إلى أن الانتخابات الرئاسية 2024، بمثابة خارطة الطريق للوطن، خلصة بعد المشاركة السياسية للشعب المصري في الانتخابات من جميع فئات الشعب.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن حضور جميع فئات الشعب في العرس الانتخابي أكد لكل العالم، بشكل لا جدال فيه، بأن التحديات والظروف لن تقف حائلا أمام عزيمة المصريين في استكمال مشوار البناء والتقدم.

وأشاد بدورالهيئة الوطنية للانتخابات منذ الإعلان عن الانتخابات الرئاسية، والتي بفضلها انتظم سير العملية الانتخابية.

كما أشاد بدور المرأة والشباب في دعم الانتخابات الرئاسية 2024، رغم أن مشهد تواجد المرأة في الاستحقاقات الدستورية ليس بجديد، لكن تواجدها منذ الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات كان محفزا لكثير من فئات الشعب للمشاركة والتصويت في اللجان الانتخابية.