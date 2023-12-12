القومى لحقوق الإنسان: الانتخابات نقطة فارقة فى تاريخ الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية 2024 التي تشهدها الدولة المصرية استحقاق مهم جدًا.

وأوضح الدكتور محمد ممدوح، خلال حواره على قناة "أون"، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية 2024 تعتبر نقطة فارقة في تاريخ الجمهورية الجديدة، نظرًا لما تشهده من انتخابات تعددية بها مشاركة واسعة للأحزاب السياسية بشكل غير مسبوق.

وأشار إلى أن تجربة الانتخابات الرئاسية 2024 أكدت على وجود وعي كبير لدى المواطنين بأهمية المشاركة في عملية صنع القرار بكل الاستحقاقات الانتخابية.

ولفت إلى أن هذا اليوم الموافق اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024، من المتوقع أن يمثل النسبة الأكبر للمشاركة في الانتخابات، خاصة أن المصريين يفضلون المشاركة باللحظات الأخيرة، عقب رؤيتهم للمشاهد السابقة.