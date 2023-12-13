الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

وزير فلسطينى: احتجاز الاحتلال 142 سيدة مع أطفالهن الرضع بغزة جريمة وحشية

وزير التنمية الاجتماعية
وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني

قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، إن احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي 142 سيدة مع أطفالهن من  غزة جريمة جديدة تضاف إلى مسلسل جرائم الاحتلال، مُطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالتحرك الفوري للضغط لإطلاق سراحهن وأطفالهن الرضع. 

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احتجاز قوات الاحتلال السيدات كرهائن في أماكن مجهولة

وأشار وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، في بيان صحفي، إلى احتجاز قوات الاحتلال السيدات كرهائن في أماكن مجهولة، بعد أن تم تجميعهن بشكل عشوائي من الطرقات ومراكز الإيواء، لافتًا إلى تعرضهن للإذلال والإهانة والتهديد بالاغتصاب والتفتيش العاري، وضرب الحوامل منهن، موضحًا أن مستوى التخوفات على مصير النساء المحتجزات يتصاعد يومًا بعد يوم. 

وأضاف "مجدلاني" أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ جرائم مروعة وفظيعة بحق معتقلي غزة، إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحية. 

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وجدد "مجدلاني" مناشدته بضرورة التدخل الدولي العاجل لإجبار دولة الاحتلال على وقف حربها المدمرة على قطاع غزة وجرائم التطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، التي تجاوزت كل الأعراف والمواثيق الدولية وأبسط الحقوق. 

جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال تخطت كل المعايير والقوانين

وأكد أن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال تخطت كل المعايير والقوانين الدولية، بقتل الأطفال والنساء والمسنين وذوي الإعاقة، وتمثل تدنيسًا لقدسية الحياة ولمفهوم الإنسانية، وخرقًا لأبسط قوانين النزاعات الإنسانية واحترام الضعفاء، وهي أكثر من ذلك، تمثل تجاوزًا وحشيًا وفاحشًا للخطوط الحمراء. 

لافروف: روسيا لن توافق على اتفاقيات تسوية تمس بأمن إسرائيل ولا تنص على قيام دولة فلسطينية

في سياق آخر، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، وفقًا لما نقلته روسيا اليوم، إن بلاده لن توافق على اتفاقيات التسوية في الشرق الأوسط، التي تمس بأمن إسرائيل ولا تنص على قيام دولة فلسطينية.

وأشار إلى أنه "هناك قرارات عمرها 75 عامًا بالفعل، والتي بموجبها كان ينبغي إنشاء دولة فلسطين، الدولة العربية التي لم يقم أحد بإنشائها، إلى جانب دولة إسرائيل".

وأضاف لافروف: "إن المشكلة غير المحسومة المتمثلة في إنشاء دولة فلسطينية هي العامل الوحيد والرئيسي، الذي يغذي التطرف في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وتابع: "وبالحكم على الموقف الذي يتخذه الغرب الآن، يتبين أنه ليس لديه أي نية لإنشاء دولة فلسطينية.. الغرب والقيادة الإسرائيلية الحالية لا يريدان توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، الذي يقتضيه القرار بإنشاء دولة فلسطينية".

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