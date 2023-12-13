الفلسطينيون بين التهجير القسرى والطوعى.. وثائق تكشف مخططات إسرائيل

سلطت "إكسترا نيوز" الضوء على حال الفلسطينيين بين التهجير القسري والطوعي، من خلال "إنفوجراف" جاء على النحو التالي:

يعيش أكثر من نصف سكان غزة تحت خط الفقر

يعتمد 80% من الفلسطينيين على المساعدات

يعاني نحو 50% من انعدام الأمن الغذائي

إسرائيل تحاول خلق الظروف لإجبار الفلسطينيين على إخلاء غزة

خطط الترحيل الجماعي اليوم تتشابه مع نكبة عام 1948 وتداعياتها

واشنطن اقترحت إعادة توطين عشرات الآلاف بصحراء سيناء

وثيقة إسرائيل كشفت عن مخطط لنقل مواطني غزة لسيناء

الوثيقة الإسرائيلية قالت إن المخطط هو أفضل خيار لأمن إسرائيل

مقترح إسرائيلي لتهجير أهالي غزة لمصر مقابل مساعدات اقتصادية

ورقة بحثية تحث إسرائيل على إخلاء قطاع غزة بأكمله

وثيقة مسربة لإعادة توطين 2.2 مليون فلسطيني من غزة قسرًا بسيناء

وثيقة مسربة لبناء منطقة عازلة لمنع عودة الفلسطينيين لغزة

صحيفة "وول ستريت" طالبت باستقبال عدد من سكان غزة في أوروبا

صحيفة "وول ستريت" أكدت أن انتقال الفلسطينيين يجب أن يكون لدول العالم كافة

ودعت "وول ستريت" لقبول أوروبا وأمريكا أعدادًا من الفلسطينيين

وأكد أعضاء بالكنيست أن الدول المؤيدة لفلسطين عليها استقبال سكان غزة