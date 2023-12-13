الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

غدًا.. لقاء مشترك بين كنائس العائلة الأرثوذكسية في مصر

جريدة الدستور

تنظم الكنيسة المرقسية الكبري بالأزبكية، بمشاركة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا أشود مطران الكنيسة الأرمنية بمصر وأفريقيا لقاءً لكنائس العائلة الأرثوذكسية (السريان، أثيوبيا الأرمن، إريتريا الأرمن والقبطية)، غدًا الخميس، من الساعة الخامسة إلى التاسعة مساءً، بالكنيسة المرقسية الكبري بالازبكية.

يتضمن اللقاء كلمة من كل كنيسة عن طقس عيدي البشارة والميلاد إلى جانب تقديم الفقرة من ألحان كل كنيسة التي تخص هذه المناسبة.

وكان قد كشف الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عن "عائلة الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية".

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية هي جسد المسيحيين الذين تمتد جذورهم مباشرة إلى يسوع المسيح ورسله من خلال الخلافة الرسولية غير المنقطعة. تم تثبيت العقيدة الأرثوذكسية الشرقية من خلال سلسلة من المجامع الكنسية. أكثرها موثوقية هي السبعة المجامع المسكونية التي عقدت بين القرنين الرابع والثامن. انعقدت هذه المجالس من منطلق ضرورة حل النزاعات التي نشأت بسبب معتقدات مثل الأريوسية، النسطورية، المشيئة الواحدة والطبيعة الواحدة. ثم قرب نهاية الألف سنة الأولى من نشأت الكنيسة، نشأت خلافات بين الكنيسة في الشرق والإمبراطورية الرومانية الغربية التي أدت إلى الانقسام الكبير عام 1054م، قسمت المسيحيين الخلقيدونيين إلى الكاثوليكية والأرثوذكسية الشرقية. الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية هي ثاني أكبر شركة مسيحية في العالم بعد الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وثالث أكبر مجتمع مسيحي بشكل عام بعد البروتستانت".

وأضاف "الكنيسة الأرثوذكسية هي شركة مكونة من 14 كنيسة لها بطريركها (وهو مستقل إداريًا تمامًا)، هي كنائس إقليمية، بالإضافة إلى الكنيسة الأرثوذكسية في أمريكا (التي لا يُعترف بها إلا من قبل الروس)، الكنائس البلغارية، الجورجية، البولندية، والتشيكية السلوفاكية. هذه الكنائس كل منها حُددت الحدود الجغرافية لولايتها القضائية ويحكمها مجلس الأساقفة أو السينودس برئاسة كبير الأساقفة كبير – رئيسها. قد يحمل الرئيس اللقب الفخري للبطريرك، متروبوليت (في التقليد السلافي) أو رئيس الأساقفة (في التقليد اليوناني).

الكنيسة المرقسية الكبري بالأزبكية ة الأنبا رافائيل الأنبا أشود لكنائس العائلة الأرثوذكسية العائلة الأرثوذكسية

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