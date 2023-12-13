الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هذا موقف تايلور سويفت من القضية الفلسطينية

تايلور سويفت
تايلور سويفت

يحل اليوم عيد ميلاد المغنية الأمريكية سويفت تايلور، وهى واحدة من أشهر المغيات فى أمريكا وتلقى شعبية كبيرة دا فى دولتها والعالم بأكلمه، فهي واحدة من أكثير المغنيات التى تحذي بحب شديد بين العالم كله، وحفلاتها تحدث ضجة كبيرة للغاية، ونستعرض في السطور التالية بعض التفاصيل الخاصة بدعمها للقضية الفليسطينية من خلال بعض الأمور.

ما علاقة سويفت تايلور بـ القضية الفلسطينية؟

يوجد عدد من المواقف التى تربط المغنية العالمية سويفت تايلور بالقضية الفلسطينية، حيث  ذهبت المغنية الأمريكية تايلور سويفت والممثلة العالمية سيلينا غوميز إلى "نادي رامي يوسف الكوميدي" في طوكيو،  لحضور إحدى العروض الكوميدية التي قدمها النجم رامي يوسف، المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية، وهو ما أثار إدهاش البعض بهذا الامر وذلك نتيجة ارتباط أسم رامى يوسف بالقضية الفلسطينية، وذهبها إلي العرض الخاص به رارتبط بالقضية الفلسطينية.

وعلى مدار السنين، ارتبطت تايلور سويفت بالقضية الفلسطينية بشكل غير مباشر، حيث ارتبط ففى عام 2019 انتشرت أخبار كثيرة عن المغنية الأمريكية تايلور سويفت، واعترفت بأن فلسطين محتلة من القوات الصهيونية، وذلك عن طريق وضع فلسطين في قائمة الدول على موقعها الخاص تحت اسم "أراضي فلسطين المحتلة"، وهو ما أوضح رأيها بشكل كبير حيث قيامها بالإعتراف بأن أراضي فلسطين محتلة هو اكبر دليل على دعهما للقضية الفلسطينية بشكل غير مباشر.

كما قامت تايلور سويفت بدعم القضية الفلسطينية من خلال  اختفت أماكن عرض فيلمها The Eras Tour في إسرائيل، وهو ما تسبب في قيام البعض بالتفسير بانها ترفض عرض فيلمها فى إسرائيل مما جعلها تشك فى الأمر بشكل كبير، وظن البعض أنها بذلك تدعم القضية الفلسطينية.

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