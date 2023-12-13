الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد يتفقد مشروع جنة 2 بالمدينة ويلتقي ساكنيه

جهاز مدينة زايد
جهاز مدينة زايد

قام المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية، لمتابعة الحالة العامة بكمبوند جنة ٢، طبقًا لجدول المرور الدورى لرئيس الجهاز بأحياء ومناطق المدينة، بهدف المتابعة الدورية للمشروعات.

وعلى هامش الجولة، التقى المهندس أحمد عبدالرازق، بعددٍ من السكان، واستمع لشكاواهم واطلعهم على خطة العمل فى المرحلة الحالية بالمنطقة، كما تم المرور مع السكان على عدد من الوحدات السكنية.

تركيب أجهزة محادثات تبادلية " الإنتركم "  في بعض العمارات

وتفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، المحاور والطرق، وكذا الحدائق، ووجه باستجابة فورية لتلافي جميع ملاحظات التشطيبات الداخلية والخارجية، وتكثيف أعمال النظافة، وتكثيف المرور الأمني بالكمبوند، لحين الانتهاء من إجراءات إسناد النظافة والأمن لشركة متخصصة، وكذا سرعة تركيب أجهزة محادثات تبادلية " الإنتركم "  في بعض العمارات

كما أكد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، خلا جولته ومسئولو الجهاز، استمرار المرور يوميًا بجميع أنحاء المدينة، والعمل دائمًا على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشيخ زايد.

التجهيز لمزادات أخرى طبقًا لرغبة السكان

يع محال تجارية بالمدينة في مزاد علني وتجهيز مزادات أخرى طبقًا لرغبة السكان واحتياجات المدينة

وقال المهندس أحمد محمد عبد الرازق رئيس جهاز المدينة، إنه تم بيع 13 محلًا تجاريًا بالحي الثالث عشر بمساحات مختلفة، وأنشطة متنوعة، في مزاد علني. مضيفا: جارٍ التجهيز لمزادات أخرى طبقًا لرغبة السكان، واحتياجات المدينة.

كان رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، ق قام بجولة تفقدية لمحطة مياه المدينة، ذلك  لمتابعة أعمال المروقات والمرشحات وجميع مراحل التنقية، والتأكد من أعمال الصيانة الدورية بالمحطة، بجانب تفقد معمل تحاليل مياه الشرب بالمحطة للوقوف على جودة المياه المقدمة للمواطنين والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

تركيب أجهزة محادثات تبادلية أعمال النظافة جهاز مدينة الشيخ زايد كمبوند جنه أحياء ومناطق المدينة

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