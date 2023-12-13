موعد مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالتشامبيونزليج.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند في دوري الأبطال

من المقرر أن يكون موعد مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند في دوري أبطال أوروبا 2024، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "سيجنال ايدونا بارك".

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ودورتموند في دوري الأبطال

ستُذاع مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند في دوري الأبطال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، لتحقيق الفوز من أجل خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ومحاولة تصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة.

ويريد فريق باريس سان جيرمان تكرار سيناريو الفوز، حيث سبق وتغلّب على دورتموند في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، والتي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء".

في المقابل، يرغب فريق بروسيا دورتموند الألماني في تحقيق انتصاره الرابع في المجموعة، رغم صمان تأهله لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولكن يأمل فريق بروسيا دورتموند في تحقيق الفوز، من أجل ضمان التأهل في الصدارة وتجنب مواجهات متصدري المجموعات في الدور المقبل.

كذلك يتطلع نيوكاسل يونايتد لتحقيق الانتصار، من أجل قطع خطوة مهمة ناحية التأهل لدور الـ16 في انتظار مباراة بروسيا دروتموند وباريس سان جيرمان، بينما وهو نفس الهدف الذي يتجه نحوه فريق ميلان، صاحب نفس الرصيد.

وينتظر كلا الفريقين خسارة باريس سان جيرمان من بروسيا دورتموند، للقفز على وصافة المجموعة في حالة فوز أحدهما.

ترتيب باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2024

ويتصدر فريق بروسيا دورتموند حاليًا جدول ترتيب المجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، متفوقًا على باريس سان جيرمان صاحب الوصافة برصيد 7 نقاط.

بينما يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، متفوقًا على ميلان الإيطالي صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف فقط.