الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتظام الدراسة فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية

الدراسة
الدراسة

انتظمت الدراسة اليوم الأربعاء، فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية، بعد حصول الطلاب على إجازة في عدد من المدارس من يوم الأحد 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر، بسبب الانتخابات الرئاسية. 

وقال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن رؤساء الأحياء كثفوا جهودهم طوال الليل فى رفع كافة الشوادر أمام المدارس التي خصصت لعمل لجان انتخابية.

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وأكد المصدر ضرورة تعويض الطلاب في المنهج الدراسي في هذه الأيام التي توقفت فيها الدراسة وشرحه، مع استمرار عمل المدارس.

تطبيق الغياب اليومى على الطلاب

وطالبت وزارة التربية والتعليم بضرورة تطبيق الغياب اليومي على الطلاب الذين توقف في مدارسهم بسبب حصولهم على إجازة 3 أيام بسبب التصويت في الانتخابات الرئاسية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الجدول الزمني للعام الدراسي الجاري، حيث بدأ الفصل الدراسي في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة والرسمية والرسمية للغات، ستكون إجازة منتصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

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موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024

تم تحديد موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، التي وافق عليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، وستبدأ يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

بالنسبة لموعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024، لم يتم تحديده في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي. 

ولكن بناءً على الأعوام السابقة، فإن امتحانات الثانوية العامة عادة ما تستمر لشهر تقريبًا. لذلك، من المتوقع أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة في 13 يوليو 2023.

الانتخابات الرئاسية وزارة التربية والتعليم الشوادر لجان انتخابية المنهج الدراسي

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