محمد فايز فرحات يتحدث عن الإقبال الكبير على المشاركة فى انتخابات الرئاسة

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الإقبال الكثيف والمشاركة في الانتخابات الرئاسية ظاهر، وواضح أن هناك نقلة كبيرة في معدل المشاركة بمقارنة كل الانتخابات الرئاسية السابقة، حيث كان أقل من معدل المشاركة من الانتخابات البرلمانية.

وأضاف فرحات، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز" اليوم الأربعاء، أن نسبة المشاركة تعتبر هي "سابقة هي الأولى"، لأن هناك وعيا كبيرا لشعب المصري في المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم في الاختيار بكل حرية، وهناك مشاركة من مختلف الفئات العمرية.

وأوضح مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الظاهرة الثانية وهي نسيبة المشاركة الكبيرة من جميع المحافظات، وأيضًا مشاركة الشباب والإقبال على التصويت ظاهرة كانت بارزة جدًا.

نسبة المشاركة في الانتخبات الرئاسية

وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحين، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.