الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب الريادة: كثافة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمثابة دعم لقرارت الدولة

جريدة الدستور

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الانتخابات الرئاسية  عُرس ديمقراطي مستمر حتى اليوم، مشيرًا إلى أن مشاركة جميع الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، كان بداية عمل الأحزاب بجدية في الشارع المصري.

وأضاف خلال مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه لأول مرة 3 أحزاب يشاركون في العُرس الانتخابي، عن الوفد والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي، الذي جاء نتيجة الحوار الوطني،  مشيرًا إلى أن كثافة المشاركة بمثابة دعم للدولة في قرارتها تجاه القضايا المحيطة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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