المصريين الأحرار: المشاركون فى الانتخابات حتى الآن تجاوزوا عدد المشاركين بثورة 30 يونيو

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الناخبين في الانتخابات الرئاسية حتى الآن تجاوزوا عدد المشاركين في ثورة 30 يونيو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن تكرار مشهد الدفاع عن هوية الدولة بعد 10 سنوات هو تأكيد من المصريين على أنهم على قلب رجل واحد، وأنهم يتصدرون مشهد الدفاع عن وطنهم.

وأشار إلى مشاركة الشباب بكثافة في التصويت في العملية الانتخابية، بجانب حضور لافت لمتحدي الإعاقة للإدلاء بأصواتهم.

انتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر أمس الأول الأحد، وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.