مسيرة لـ"التحالف الوطني" في دمياط احتفالاً بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

عرضت جريدة "الدستور" لقطات مصورة من تنظيم التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، في محافظة دمياط، مسيرة حاشدة احتفالا بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعوة الناخبين للتصويت.

وجاء ذلك وسط إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وسط عملية تنظيمية لدخول الناخبين وتسهيل إجراءات التصويت.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.