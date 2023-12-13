العراق والإمارات يتفقان على تمويل التجارة والاستيرادات بعملة الدرهم

اتفق البنك المركزي العراقي وبنك أبوظبي الأول، اليوم الأربعاء، على تمويل التجارة والاستيراد بعملة الدرهم.

وذكر البنك المركزي العراقي، في بيان، أن محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، التقى في دبي رئيس مجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، مبينًا أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيرادات بين العراق ودولة الامارات العربية المتحدة بعملة الدرهم الإمارتي من خلال مصرف أبوظبي الأول.

عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي

وأضاف أن عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي انطلقت اليوم وستكون المرحلة الأولى من هذا الاتفاق مع خمسة مصارف عراقية تتم زيادتها تدريجيًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين المصارف العراقية من إنشاء علاقات مع مصارف عالمية رصينة، وهي تصب باتجاه تقليل الاعتماد على المنصة الإلكترونية للتحويلات المالية، والعمل وفق الممارسات الدولية الطبيعية المعتمدة في تعزيز أرصدة المصارف العراقية لأغراض تمويل التجارة.

نحو 300 مليار دولار أمريكي

وأوضح أن "مصرف أبوظبي الأول عرض المساهمة في عمليات تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في العراق"، لافتًا إلى أن مصرف أبوظبي الأول يعد من أكبر وأقوى المؤسسات المالية على مستوى العالم، حيث يتمتع بتصنيف ائتماني -AA، ويبلغ إجمالي أصوله نحو 300 مليار دولار أمريكي.

تفعيل ثلاثة عقود مع شركة نفط الهلال الإماراتية

وفي أكتوبر الماضي، أعلن نائب رئيس الوزراء لشئون الطاق، وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، عن تفعيل ثلاثة عقود مع شركة نفط الهلال الإماراتية.

وذلك ضمن جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز بكمية تبلغ "400" مليون قدم مكعب قياسي من حقول (خشم الأحمر، كلابات، خضر الماي).

وذكرت الوزارة، في بيان، أن ذلك جاء خلال التوقيع على تفعيل العقود للحقول والمواقع المذكورة، مؤكدًا الاتفاق مع الهلال الإماراتية على إتمام عملية التطوير والاستثمار خلال مدة إنجاز معجلة أمدها سنة ونصف.

وقال عبدالغني إن الحكومة والوزارة حريصتان على زيادة معدلات استثمار الغاز من خلال تنفيذ المشاريع الاستثمارية لتطوير الحقول والرقع الاستكشافية ضمن جولة التراخيص الخامسة، التي تم توقيع عقودها مع الشركات الفائزة بالتأهيل في فبراير 2023، مشيرًا إلى أهمية استخدام الغاز المستثمر في توليد الطاقة الكهربائية.